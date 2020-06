An der Bundesstraße 297 in Wäschenbeuren wurde jetzt die neue Radaranlaage aufgebaut. Der Landkreis Göppingen hat die bestehende Anlage auf moderne Lidar-Lasermesstechnik umgerüstet. Nach der Umrüstung sind Geschwindigkeitsmessungen in beiden Fahrtrichtungen möglich.

Darüber hinaus ist es für Verkehrsteilnehmer nicht mehr ersichtlich ist, ob eine Anlage gerade „scharf geschaltet“ ist, informierte die Gemeinde Wäschenbeuren. Auch an der B297 in Birenbach wurde kürzlich ein neuer solcher Blitzer installiert.