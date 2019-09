Ein 53-jähriger Fahrer ist am Montagmittag mit seinem Betonmischer auf der B297 zwischen Schlierbach und Kirchheim von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt worden.

Aufs Bankett geraten

Der Mann war gegen 12.20 Uhr mit seinem Lkw unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und aufs Bankett geriet. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt. Der tonnenschwere Lkw kam ins Schleudern, kippte um und rutschte quer über die Fahrbahn, bis er in der angrenzenden Böschung zum Liegen kam. Der 53-Jährige konnte sich über die Notausstiegsluke im Dach des Führerhauses selbstständig befreien und wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Ladung des Lkws, bestehend aus etwa 8 Kubikmeter Beton, ergoss sich über die Böschung und in den angrenzenden Wald. Die aufwändigen Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen mit Kranwagen und Spezialfahrzeuge dauerten am Nachmittag an.

Großeinsatz und hoher Sachschaden

Zur Unterstützung der Arbeiten rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 25 Personen an. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro beziffert.