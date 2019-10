Auf der B466 hat es zwischen dem B10-Anschluss bei Süßen und Donzdorf einen Auffahrunfall mit vier Verletzten gegeben. Drei Personen sind leicht lädiert, die 65-jährige Verursacherin musste laut Polizei jedoch mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Rückstau an Roter Ampel

Offenbar hatte die Frau am Dienstag gegen 19.15 Uhr einen Rückstau auf Höhe einer roten Ampel an der Einmündung der L1219 zu spät bemerkt und war auf das letzte Auto in der Warteschlange aufgefahren. Trotz Vollbremsung war der Crash nicht mehr zu verhindern, und der betroffene Fahrer wurde mit seinem Wagen zudem auf ein weiteres Auto geschoben. In diesem kamen zwei Personen im Alter von 50 und 58 Jahren leicht zu schaden.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Obwohl die B466 zeitweilig voll gesperrt war, gab es nach Auskunft der Polizei keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

