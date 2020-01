Für die Autofahrer in der Region hat der Dienstag mit erheblichen Verzögerungen begonnen. Behinderungen gibt es vor allem auf der B10 und der B313 rund um das Plochinger Dreieck. Ab Ebersbach an der Fils staut sich der Verkehr auf dem Weg in die Landeshauptstadt auf etwa 4 Kilometern Länge. Laut Verkehrszentrale Baden-Württemberg sollte eine knappe Viertelstunde mehr Zeit einkalkuliert werden.

Stau am Dreieck Plochingen (B10/B313)

Dadurch entstanden auch Probleme auf der B313 von Nürtingen Richtung Stuttgart. Zwischen Köngen-Nord und Deizisau waren gegen 8 Uhr rund 3 Kilometer Stau zu verzeichnen. Grund für die Behinderungen auf beiden Strecken ist das hohe Verkehrsaufkommen – möglicherweise auch durch die Probleme mit Go-Ahead auf der Filstalbahn bedingt.