Hunderte Liter Diesel liefen am Mittwoch auf der B10 in Geislingen aus einem Lastwagen. Der Tank des Lkw war bei einem Wendemanöver aufgerissen.

Stau auf B10: Lkw-Tank beim Wenden aufgerissen

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 3.15 Uhr ein Kraftfahrer in der Eberhardstraße in Richtung Sternplatz unterwegs. Der Verkehr staute sich wegen eines Schwertransports. Deshalb entschied sich der 48-jährige Lkw-Fahrer, mit seinem Mercedes auf Höhe des Polizeireviers zu wenden und fuhr dabei über einen Gehweg. Der Randstein war zu hoch für die Tanks und beschädigte diese. Der Mann fuhr in Richtung Ulm weiter und hielt in der Karlstraße, vor der Einmündung Bismarckstraße, an. Dort entleerten sich die Tanks vollends komplett.

Eberhardstraße und Karlstraße zeitweise voll gesperrt

Der Lastwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Kraftstoff war auf der gesamten Fahrbahnbreite der Bundesstraße verteilt. Zur Reinigung waren die Eberhardstraße und die Karlstraße gesperrt. Seit etwa 6 Uhr läuft der Verkehr wieder einspurig in Richtung Göppingen. Die Gegenrichtung ist am Mittwochvormittag noch gesperrt, weil die Reinigungsarbeiten noch andauern.

Durch die Sperrung kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr, eine Spezialfirma und ein Verantwortlicher der Kläranlage sind im Einsatz. Die zuständige Wasserbehörde ist informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen trat keine Schädigung der Umwelt ein.