Auf der B10 in Geislingen gibt es am Mittwochmorgen Stau auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Der Grund dafür ist, dass ein Lastwagen in der Stuttgarter Straße auf Höhe Amtsgericht Ladung verloren hat. Auf der B10 liegen Glasscherben und Kisten verteilt. Die Geislinger Feuerwehr ist vor Ort, um die Straße zu reinigen, teilt Kommandant Jörg Wagner am Morgen gegenüber der GZ mit.

Feuerwehr-Einsatz auf B10 in Geislingen: Lkw verliert Getränkekisten

Der Lkw hatte Getränkekisten transportiert, unter anderem auch Corona-Bier, berichtet Wagner schmunzelnd. Weitere Informationen konnte auch die Polizei bislang nicht geben.

Wir halten euch auf dem Laufenden!