Ein 32-jähriger Ford-Fahrer hat am Montag einen Frontalzusammenstoß mit einem Unbekannten auf der B 466 bei Hausen verhindert. Die Fahrzeuge streiften sich aber. Es entstand ein Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie Polizei berichtet, war ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag gegen 13.30 Uhr auf der B 466 von Reichenbach in Richtung Hausen gefahren. Er überholte in einer Rechtskurve wohl zwei Autos und einen Lastwagen, wie die Polizei vermutet.

32-Jähriger verhindert Frontal-Crash

Zu diesem Zeitpunkt kam dem Unbekannten ein 32-Jähriger mit seinem Ford entgegen. Der Ford-Fahrer machte eine Vollbremsung und wich auf den Grünstreifen aus. Er verhinderte damit einen Frontalzusammenstoß, jedoch streiften sich die beiden Fahrzeuge an den Außenspiegeln und es entstand ein Sachschaden.

Unfallverursacher fährt vermutlich einen Skoda

Der unbekannte Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. Er war in einem blauen Auto unterwegs, vermutlich handelte es sich um einen Skoda.

Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden, Telefon (07331) 93 270.

