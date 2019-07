Ein 33-Jähriger verlor am Donnerstag die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die B 10. Er verletzte sich leicht.

Wie die Polizei berichtet, war der Motorradfahrer um kurz nach 12.30 Uhr auf der B 10 unterwegs. Zu spät bemerkte der 33-Jährige, dass der Verkehr vor ihm halten musste. Er bremste sein Motorrad ab und stürzte. Das Fahrzeug rutschte in einen Mercedes. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 2500 Euro.