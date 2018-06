Eislingen B 10 nach Unfall am Heimttunnel dicht

Eislingen / SWP

Beim Heimttunnel auf der B 10 bei Eislingen ist es am Dienstag im Feierabendverkehr zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Die Autos fahren an dieser Stelle zur Zeit im direkten Gegenverkehr ohne Mittelleitplanke, da die zwei Spuren auf der Gegenseite in Richtung Ulm gesperrt sind. Gegen 16.20 Uhr geriet womöglich eines der beteiligten Fahrzeuge in den Gegenverkehr. Die Polizei konnte bis 18.30 Uhr keine genauen Angaben zum Unfallhergang machen. Fest stand jedoch: Eine Person wurde verletzt. Der Abschleppwagen kam nur langsam zur Unfallstelle, da sich der Verkehr auf der nur zweispurigen Fahrbahn staute.