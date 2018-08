Göppingen Autos stoßen zusammen

Göppingen / SWP

Unfall am Mittwoch in Göppingen wurde eine Autofahrerin verletzt. Um kurz nach 14 Uhr stand eine 59-Jährige mit ihrem Ford-Focus an der Auffahrt zur B 10 in der Heininger Straße. Die Ampel für die Linksabbiegespur zeigte rot. Als sie bemerkte, dass sie gar nicht auf die B 10 auffahren will, fuhr sie wieder los und wechselte auf die rechte Spur. Dort fuhr zur gleichen Zeit ein Ford-Fiesta. Die beiden Autos krachten zusammen. Dabei wurde die 53-jährige Fiesta-Fahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 8000 Euro.