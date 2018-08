Ebersbach / SWP

Eine kurze Unachtsamkeit hatte am Samstag einen Sachschaden von rund 6000 Euro zur Folge. Kurz nach 15 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Mercedes in der Büchenbronner Straße in Ebersbach über die Eisenbahnbrücke. Im Kurvenverlauf kam das Auto nach Angaben der Polizei er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Skoda. Der Unfallverursacher und der 53-Jährige Skoda-Fahrer blieben unverletzt. An beiden Autos entstand ein Schaden von je 3000 Euro.