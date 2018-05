Ebersbach / SWP

Am Mittwochmorgen löste gegen 5 Uhr eine Alarmanlage einer Spielothek in der Ebersbacher Fabrikstraße aus. Die Polizeistreife stellte zwei aufgebroche Automaten im Innern fest. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Höhe des Diebesgutes muss noch ermittelt werden. An den Eingangstüren wurden Hebelspuren gesichert. Hinweise nimmt die Polizei in Uhingen unter Telefon (07161) 93810 entgegen.