Im Donzdorfer Ortsteil Reichenbach konnte ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch durch einen Autoeinbruch leichte Beute machen. Er stahl in der Hebelstraße aus einem unverschlossenen Ford neue Hemden und T-Shirts.

Am Mittwoch Morgen zwischen 6 Uhr und 8 Uhr warf ein weiterer Dieb in der Ringstraße die Scheibe eines Autos mit einem Stein ein und flüchtete mit einer Handtasche, in der sich eine Geldbörse und persönliche Gegenstände befanden.

In beiden Fällen ermittelt jetzt der Polizeiposten Donzdorf (Tel. 07161/8510).