Ebersbach Autofahrerin übersieht Radfahrer

Ebersbach / SWP

Mit schweren Verletzungen kam ein Radfahrer nach einem Unfall am Dienstag in Ebersbach in ein Krankenhaus. Gegen 16.19 Uhr war die VW-Fahrerin in der Dorfstraße unterwegs. Die Frau bog nach rechts in den Amselweg ab. Dabei prallte sie gegen einen Radfahrer. Der war auf dem Gehweg in dieselbe Richtung unterwegs und wollte den Amselweg überqueren. Der 59-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 1500 Euro.