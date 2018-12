Uhingen Autofahrerin rauscht über Verkehrsinsel

Uhingen / swp

Über eine Verkehrsinsel rauschte eine Autofahrerin am Montag in Uhingen.

Gegen 21 Uhr fuhr eine 32-Jährige in der Esslinger Straße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Plochinger Straße lenkte sie zu weit nach links und schanzte über eine Verkehrsinsel. Dabei überfuhr sie auch ein Verkehrszeichen und eine Ampel.

Hoher Sachschaden entstand

Auf der Gegenfahrbahn blieb der Ford stehen. Teile der Ampel flogen durch die Luft und beschädigten einen Transit. Die Autofahrerin überstand den Unfall unverletzt. Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Dabei hatten die Beamten den Verdacht, dass die Frau zu viel Alkohol getrunken hat. Das bestätigte auch ein Test. Sie kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Den Führerschein behielten die Polizisten ein. Der Ford der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 19.000 Euro.