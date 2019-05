Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Boll zu einem Unfall in den Kornbergweg in Bad Boll gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden sie einen PKW auf dem Dach vor. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

