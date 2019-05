Schrecksekunde beim Geislinger Citylauf am Freitagabend: Plötzlich fuhr ein Autofahrer auf der abgesperrten Laufstrecke. Philipp Theiner, Leiter des Ordnungsamts, zog den Mann aus dem Verkehr.

Für Aufregung sorgte am Freitag gegen 19 Uhr ein Autofahrer, der beim Geislinger Citylauf plötzlich mitten auf der Laufstrecke auftauchte. Zum Glück waren die Teilnehmer des Jugendlaufes zu diesem Zeitpunkt woanders, sonst hätte die Irrfahrt ein böses Ende nehmen können.

Ein Versehen: Aus der Tiefgarage auf die Laufstrecke

Geislingens Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner stoppte den Autofahrer im Bereich des Heimatmuseums am Alten Bau in der Moltkestraße und lotste ihn von der eigentlich abgesperrten Strecke. Der Autofahrer gab an, er sei aus einer Tiefgarage heraus versehentlich in den Lauf geraten.

Absperrbänder hängen vor Tiefgaragen

Laut Stephan Schweizer, Vorstand der TG Geislingen, die den Citylauf veranstaltete, hingen vor den umliegenden Tiefgaragen Absperrbänder.

Ordnungsamtchef Philipp Theiner informierte die Polizei. Der Autofahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

