Ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, hat in Göppingen einen Unfall verursacht. Schaden: 14 000 Euro.

Am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr war ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Boller Straße in Göppingen unterwegs. An der Einmündung der Von-Sprewitz-Straße wollte er nach links abbiegen, übersah aber einen entgegenkommenden Mercedes eines 55 Jahre alten Mannes. Es kam im Einmündungsbereich zum Unfall. Die Polizei schätzt den Schaden auf 14 000 Euro. Da der 28-Jährige unter Drogeneinfluss stand, nahm ihm ein Arzt Blut ab. Zudem wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft sein Führerschein beschlagnahmt.