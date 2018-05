Göppingen Autofahrer nimmt Roller die Vorfahrt

Göppingen / SWP

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der nach einem Unfall am Donnerstag in Göppingen flüchtete.

An Armen und Beinen verletzte sich ein 37 Jahre alter Rollerfahrer, als er am Donnerstag gegen 0.40 Uhr in der Mörikestraße stürzte. Er war in Richtung Hohenstaufenstraße unterwegs, als ihm ein unbekannter Autofahrer an der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Zweiradfahrer stark ab. Er kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Zu einer Berührung mit dem Auto kam es nicht. Der Unfallverursacher bog von der Friedrich-Ebert-Straße kommend in die Theodor-Heuss-Straße ab. Dort hielt er kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Rollerfahrer gab gegenüber der Polizei an, dass es sich um einen dunkelgrauen Pkw mit GP-Kennzeichen handelte. Das Polizeirevier Göppingen bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer (07161) 632360 zu melden.