Donzdorf Autofahrer flüchtet nach Unfall

Donzdorf / SWP

Zeugen gesucht werden zu einem Vorfall auf der Messelbergsteige am Mittwochmorgen. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein Audi die Steige in Richtung Schnittlingen, als ihm im oberen Bereich ein Auto entgegen kam. Da dieser zu weit in der Mitte der Steige fuhr, musste die Fahrerin nach rechts ausweichen. Die 45-Jährige prallte in die Leitplanke. An ihrem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden. Er flüchtete in Richtung Donzdorf. Die Polizei in Eislingen (07161) 8510 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Fahrer eines weißen Autos.