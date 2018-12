Geislingen Autofahrer fährt Jugendliche an und flüchtet

Autofahrer fährt Jugendliche an und flüchtet

Geislingen / swp

Ein Autofahrer ließ am Mittwoch in Geislingen eine Jugendliche verletzt zurück.

Die 15-Jährige Fußgängerin war gegen 11.45 Uhr in der Werkstraße unterwegs. Auf Höhe eines Einkaufszentrums wollte sie bei Grün in Richtung Bahnhof über die Straße. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Beim Überqueren der Straße sei ihr ein Auto gegen den Oberschenkel gefahren, sagte sie später der Polizei. Die Jugendliche stürzte und wurde leicht verletzt. Eine ältere Frau habe ihr danach geholfen. Das unbekannte Auto sei in Richtung Eberhardstraße davon gefahren. Die Polizei in Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Flüchtigen. Sie hofft, dass sich die Helferin meldet. Zeugen können sich unter der Nummer 07331/93270 melden.