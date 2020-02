In Göppingen wurde zwischen Donnerstag und Sonntag ein Auto geöffnet. Der noch unbekannte Täter fand jedoch in dem in der Keplerstraße stehenden Seat keine Wertgegenstände. Vermutlich war das Auto nicht abgeschlossen.

Ebenfalls wurde in Salach zwischen Samstag und Montag die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Der Täter fand im Fahrzeuginneren nur wenige Münzen im Auto in der Weberstraße, jedoch beträgt der Sachschaden mehrere hundert Euro. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach dem Täter.