Am Montagabend kam es in Gingen zu einem Autounfall mit Verletzten. Ein Pkw überschlug sich gegen 17 Uhr in der Filsstraße, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die Polizei war mehrere Stunden lang vor Ort, genauere Informationen konnte die Pressestelle am Abend nicht geben.