Eine Polizeistreife stoppt in Geislingen ein defektes Auto und deckt weitere Mängel auf.

Polizisten haben am Donnerstag kurz vor 18 Uhr einen Kastenwagen an der Geislinger Straße Rorgensteig kontrolliert. Schnell zeigte sich, dass der Fahrer offenbar Personen und Güter gewerblich transportiert, obwohl er keine Genehmigung hat, steht im Polizeibericht. Den Fahrtenschreiber hatte der Fahrer auch nicht bedient.

Doch damit nicht genug: Das Fahrzeug war so marode, dass die Weiterfahrt zu gefährlich war. Frontscheibe und Unterboden am Transporter sowie die Bremsen am Anhänger waren kaputt. Der Fahrer musste deshalb eine Sicherheit von etwa 2500 Euro hinterlegen.

Zudem kam bei einer Frau der Verdacht auf, dass sie sich illegal in Deutschland aufhält. Auch sie musste eine Sicherheit in Höhe von mehreren hundert Euro hinterlegen und muss zudem das Land verlassen.