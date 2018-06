Oberwälden / SWP

Bei einem Unfall wurde am Montag eine 19-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Sie übersah beim Rechtsabbiegen gegen 13.30 Uhr auf der Landstraße von Adelberg Richtung Rechberghausen bei Oberwälden die Einmündung, lenkte deswegen sehr abrupt nach rechts und kam so von der Straße ab. Der Golf landete in einem Bach, die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt, die Frau wurde in die Klinik gebracht.