Schlat Betrunkener Fahrer landet mit Auto auf der Seite

Schlat / SWP

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer viel zu schnell abgebogen und dabei gegen ein geparktes Auto geraten. In der Folge landete das Fahrzeug auf der Seite.

Eine Szene wie nach einer Verfolgungsjagd in einem Action-Film fanden Polizeibeamte am Samstagabend in Schlat vor. Nach dem Zusammenstoß mit einem geparkten Auto hatte sich der Wagen eines 19-Jährigen aufgestellt und war auf der Fahrerseite zum Stehen gekommen. Der Polizei zufolge war der junge Mann betrunken und viel zu schnell gefahren.

Wie die Beamten mitteilten, war der 19-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit von der Uhland- in die Schulstraße abgebogen und dabei gegen ein am Straßenrand abgestelltes Auto geraten. Durch den Aufprall habe sich der Wagen des Fahrers aufgerichtet und sei dann auf der Seite gelandet. Als sie den Unfall aufnahmen, stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nach Alkohol roch. Daraufhin wurde ihm in einer Klinik eine Blutprobe entnommen, die einen Wert von über 1,5 Promille ergab. Die Polizei behielt den Führerschein des 19-Jährigen ein, gegen den wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird. An den beiden Autos entstand nach Schätzungen der Beamten ein Schaden von mindestens 8000 Euro.

Die Polizei erinnert daran, dass Alkohol und Drogen die Wahrnehmung einschränken. Dadurch erhöhe sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen seien Alkohol und Drogen im Spiel.