Geislingen / SWP

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Sonntag und Montag in Geislingen ein Auto. Am Montag gegen 11.30 Uhr sah der Besitzer des Renaults den fehlenden Außenspiegel. Er hatte sein Auto am Sonntag auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt. In der Nacht wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro. Die Polizei in Geislingen hat unter Telefon (07331) 93270 die Ermittlungen aufgenommen.