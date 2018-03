Göppingen Auto beschädigt und geflüchtet

Göppingen / SWP

Ein VW wurde am Dienstag auf einem Göppinger Parkplatz beschädigt. Das Auto stand gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Großeislinger Straße. Als die Besitzerin gegen 13 Uhr zu ihrem VW zurück kam, stellte sie Beschädigungen am rechten vorderen Kotflügel fest. Ein Unbekannter war offensichtlich beim Rangieren gegen ihr Auto gestoßen und einfach weiter gefahren. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Göppingen unter Telefon (07161) 632360 entgegen.