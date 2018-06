Göppingen / SWP

. Beim Ausparken beschädigt ein Unbekannter am Mittwochnachmittag in Göppingen ein anderes Auto. Die Göppinger Polizei sucht unter Tel. (07161) 632360 Zeugen zu dem Vorfall auf einem Parkplatz am Fischbergele. Als eine 19-Jährige gegen 16.20 Uhr zu ihrem VW zurückkam, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden. Dabei war sie nur gut 20 Minuten weg. Am Kotflügel des Autos entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.