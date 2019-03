Geislingen Aus dem fahrenden Auto gefallen und leicht verletzt

Geislingen / swp

Mit leichten Verletzungen musste ein junger Mann am Freitag von Geislingen ins Krankenhaus. Er fiel aus einem Auto.

Der 27-Jährige war zusammen mit anderen Männern in einem Kleinbus unterwegs. Die Gruppe hielt kurz nach 15 Uhr in der Schillerstraße an. Als sie weiterfahren wollten, bemerkte der 27-Jährige, dass die Schiebetür nicht richtig verschlossen war. Er stand auf und wollte die Tür schließen. In diesem Augenblick fuhr der Fahrer los.

Die Tür fiel zurück und riss den 27-Jährigen mit. Er stürzte auf die Straße. Mit leichten Kopfverletzungen musste er ins Krankenhaus. Dorthin brachte ihn der Rettungsdienst. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 24-Jährigen, der am Steuer des Kleinbusses saß. Ihn erwartet eine Anzeige.