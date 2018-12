Geislingen / swp

Aufgrund eines Auffahrunfalls in der Stuttgarter Straße in Geislingen kam es am Freitagmittag zu Verkehrsbehinderungen auf der Strecke.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat sich der Unfall gegen 14.23 Uhr am Freitag ereignet. Ein Pkw sei auf der Stuttgarter Straße auf Höhe der Jet-Tankstelle auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gebe es aber keine Verletzten. Dennoch kam es zu Verkehrsbehinderungen.