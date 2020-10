Weil zwei Fahrräder in einem Pkw nicht ordnungsgemäß gesichert waren, wurde am Freitag ein 32-jährger Beifahrer leicht verletzt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wollte eine Opelfahrerin am Freitag kurz nach 18.30 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart an der Ausfahrt Mühlhausen von der Autobahn abfahren. Auf der Ausfahrt musste die 32-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 52-jähriger bemerkte das zu spät und fuhr mit seinem VW auf das Auto vor ihm auf. Durch den Aufprall machten sich zwei im Opel liegende ungesicherte Fahrräder selbständig. Die Lenkstange eines Fahrrades traf einen Beifahrer im Opel am Kopf. Der 32-Jährige musste ins Krankenhaus, konnte aber nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen.

Die Polizei schätzt den Schaden an jedem Fahrzeugen auf rund 8000 Euro. Außer dem VW-Fahrer hat sich nun auch die Lenkerin des Opelfs wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten, da sie als Fahrzeugführerin für die Ladungssicherung verantwortlich war.