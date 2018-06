Kuchen / swp

Am Freitagnachmittag wurden in Kuchen im Bereich des Freibades kurz hintereinander zwei Jugend-Mountainbikes gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand eines der beiden Fahrräder unverschlossen an den Fahrradständern des Bades. Das zweite Mountainbike wurde aus einem Carport im nahen Uferweg entwendet. Dort zwickte der Dieb ein Kabelschloss durch. Der Polizeiposten Kuchen nimmt Zeugenhinweise unter ☎ (07331) 93 270 entgegen.