Eine Frau hat ihrem Lebensgefährten am Freitag in Göppingen ein Messer in den Arm gestoßen. Laut Polizei soll dessen Klinge etwa 13 Zentimeter lang gewesen sein.

Zu dem Angriff kam es am Abend gegen 18.50 Uhr bei einem Streit zwischen der 46-Jährigen und ihrem 59-jährigen Partner. Als sich der Mann von der Frau abwandte, soll diese ihm von hinten das Messer in den rechten Oberarm gestoßen haben. Der Verletzte verständigte per Notruf die Polizei. Die Beamten nahmen die Frau vorläufig fest und versorgten die Wunde des Mannes. Die Verletzung musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

„Die Frau wurde in Gewahrsam genommen, da sie offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand“, berichtet die Polizei. Die 46-Jährige erwarte eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.