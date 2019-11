Ein Junge ist am Donnerstag in Geislingen von mehreren Tätern angegriffen worden. Wie der 14-Jährige wenig später der Polizei berichtete, sei er gegen 17.40 Uhr in den Anlagen der Parkstraße auf die Gruppe getroffen. Erst habe ihn einer mit der Faust geschlagen. Als er am Boden lag, hätten auch die anderen der siebenköpfigen Gruppe auf ihn eingetreten. Leicht verletzt rettete sich der Jugendliche zur Polizei, während die Angreifer auf ein Firmengelände flüchteten.

Die Polizei suchte sofort nach den Angreifern, bislang jedoch ohne Erfolg. Sie ermittelt jetzt, um die Täter zu finden und hofft auf Zeugenhinweise, Telefon (07331) 93279.