Göppingen: Mann wohl unter Drogeneinfluss

Am frühen Montag, gegen 0.45 Uhr, stoppte die Polizei einen 26-Jährigen in der Poststraße in Göppingen. Wie die Polizei berichtet, steht der Mann im Verdacht, dass er sich unter Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hat. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Eislingen: Alkoholisierte Fahrerin in der Probezeit

In Eislingen hatte eine Autofahrerin nicht viel Alkohol intus. Das war aber dennoch zu viel, weil sie sich in der Probezeit befindet, heißt es im Polizeibericht. Das stellte eine Polizeistreife bei einer Kontrolle am Sonntagmorgen in der Ulmer Straße fest.

Uhingen: Fahrer wird verdächtigt, verbotene Arzneien eingenommen zu haben

In Uhingen stoppte die Polizei am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr einen 31-Jährigen. Den Verdächtigen erwarten laut Polizeibericht gleich zwei Anzeigen. Zum einen hatte der Mann zu viel Alkohol getrunken. Zum anderen besteht der Verdacht, dass der Fahrer verbotene Arzneimittel zu sich genommen hat. Seinen Führerschein musste der Mann nach Angaben der Polizei gleich an Ort und Stelle abgeben.

