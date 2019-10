Die Polizei hat am Mittwoch gegen 6 Uhr einen betrunkenen Autofahrer in Mühlhausen gestoppt. Zeugen wiesen über Notruf auf den auffälligen Mercedes Sprinter hin, der aus Geislingen kommend auf der B 466 in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers rochen die Polizisten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige.