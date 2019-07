Am frühen Sonntagmorgen ist in Geislingen ein betrunkener Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet – erfolglos. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der kleine Unfall am Sonntag um 0.25 Uhr in der Adlerstraße. Zwei Autos, ein Seat Ibiza und ein VW Polo, streiften sich im Begegnungsverkehr. An beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel leicht beschädigt. Nachdem beide Fahrer angehalten hatten, entwickelte sich der Unfall zu einem kleineren Kriminalfall: Der 36-Jährige Seatfahrer beleidigte seinen Unfallkontrahenten und setzte sich danach wieder in sein Auto und fuhr weg.

Der 18-jährige Polofahrer verständigte umgehend die Polizei. Beamte des Polizeireviers Geislingen konnten den Aufenthaltsort des Flüchtigen ermitteln. Bei einem ersten Alkoholtest pustete der 36-Jährige einen Wert von über 1,5 Promille in das Testgerät. In der Folge wurde dem Seatfahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Gesamtschäden an den Außenspiegeln belaufen sich auf rund 400 Euro.