Geislingen Aggressionen an Auto ausgelassen

Geislingen / SWP

Mehrere Dellen hat ein Rabauke in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagfrüh in einen Renault geschlagen. Das berichtet die Polizei. Der Besitzer parkte sein Auto gegen 22.30 Uhr in der Bismarckstraße. Am nächsten Morgen entdeckte er gegen 9.15 Uhr die Schäden an seinem Renault. Betroffen war die Beifahrerseite. Bislang ist unklar, ob der Randalierer mit Fäusten zuschlug oder mit Füßen gegen den Wagen trat. Er hinterließ einen Sachschaden von 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Geislingen zu wenden, Telefon (07331) 93 270.