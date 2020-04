Das Regierungspräsidium erledigt am Wochenende routinemäßige Wartungsarbeiten auf der A 8 am Tunnel Gruibingen. Dafür ist die Sperrung des Tunnels in Fahrtrichtung München nötig.

Die Sperrung dauert voraussichtlich von Freitag, 24. April, 22 Uhr, bis Samstag, 25. April, 5 Uhr, sowie von Samstag, 25. April, 20 Uhr, bis Sonntag, 26. April, 5 Uhr. Der Verkehr wird an der Rastanlage ausgeleitet und über die U 27 zur Anschlussstelle Mühlhausen geführt.