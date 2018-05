Rechberghausen „Grünes Trauzimmer“ beschädigt

Rechberghausen / SWP

Im Landschaftspark Rechberghausen wurde nach Polizeiangaben in der Nacht auf Mittwoch am "Grünen Trauzimmer" aus dem Sonnensegel mutwillig ein Dreieck herausgeschnitten. Dabei entstand ein Schaden von 1500 Euro. Trauungen können dort aber wie gewohnt stattfinden, erklärte der stellvertretende Hauptamtsleiter Bastian Ehlers. Die Verwaltung will das Segel so schnell wie möglich reparieren lassen.

In derselben Nacht wurde am Feuerwehrmagazin der Briefkasten schon zum wiederholten Mal abgetreten. Die Polizei in Rechberghausen bittet Zeugen von beiden Vorfällen, sich unter Telefon (07161) 93810 zu melden.