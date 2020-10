Ein im Böhmenkircher Ortsteil Steinenkirch gefundener „Giftköder“ hat am Mittwoch für Furore auf einer Facebook-Seite gesorgt, in der sich hauptsächlich Menschen aus Böhmenkirch und Umgebung austauschen. Wie die Polizei auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG mitteilt, beobachtete eine Frau am Vormittag, dass ihr Hund im Garten ein Stück Brot im Maul hatte. Bevor der Hund schlucken konnte, entfernte seine Besitzerin das unverhoffte und daher verdächtige Futter. Bei näherer Untersuchung stellte sich dann heraus, dass im Brot eine Schraube steckte.

Hundebesitzerin aus Steinenkirch warnt auf Facebook vor „Giftködern“

Die Hundebesitzerin machte daraufhin ihrem Ärger übers soziale Netzwerk Luft und warnte andere Hundebesitzer vor weiteren „Giftködern“. Außerdem alarmierte die Frau die Polizei.

Schraube in Brot gefunden: Polizei ermittelt

Die Beamten stellten das Corpus Delicti vor Ort sicher und ermitteln jetzt. Bislang gebe „es noch keine heiße Spur“, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ulm. Wer Angaben machen kann, wie die 1,5 Zentimeter lange Schraube ins Brot kam, beziehungsweise die Scheibe Brot auf dem Privatgrundstück neben dem Freigehege eines Hasenstalls gelandet ist, soll sich umgehend mit dem Polizeirevier in Geislingen unter Telefon (07331) 93 270 in Verbindung setzen.