Schnittlingen „Es war wie im Wilden Westen“

Schnittlingen / Michael Rahnefeld

Am Mittwochabend hat sich vor Schnittlingen eine seltsame Situation abgespielt: Am Straßenrand standen drei bewaffnete Männer.

Eine GZ-Leserin, die am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr mit ihrem Auto von Geislingen kommend über Stötten in Richtung Schnittlingen gefahren ist, erschrickt. Kurz vor dem Ort an der Abzweigung nach Donzdorf erntet ein Bauer mit Maschinen sein Maisfeld ab. Nur wenige Meter von der Straße entfernt stehen drei Männer mit Flinten im Anschlag.

„Fast wie im Wilden Westen“ schildert die Frau den Vorfall. Sie verständigt die Polizei. Vor ihr hört die Zeugin, dass alles vorschriftsmäßig abgelaufen sei. Es ging um eine Erntejagd.

