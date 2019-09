Die Polizei meldet einen Unfall in der Lorcher Straße Göppingen, bei dem ein 52-Jähriger nach ersten Erkenntnissen einen medizinischen Notfall erlitt. Der Mann kam in einer Linkskurve von der Straße ab, fuhr über den Gehweg in die Schaufensterfront eines Gebäudes und anschließend gegen das Eck eines weiteren Hauses. Dabei wurden auch seine Beifahrerin und zwei Kinder verletzt. Alle vier Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

