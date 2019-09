Durch ein Fenster gelangten bisher unbekannte Einbrecher von Mittwoch auf Donnerstag Nacht in ein Haus in der Göppinger Lessingstraße. Sie brachen in das Gebäude ein, zerstörten dabei die Fensterscheibe und durchsuchten die Räume.

Tresor und Bürostuhl gestohlen

Auf der Suche nach Wertvollem stießen die Diebe auf einen Tresor, den sie wahrscheinlich auf einem Bürostuhl abtransportiert haben - dieser fehlt nämlich ebenfalls. Die Polizei hat die Spuren gesichert und ermittelt bereits.

