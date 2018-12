Eislingen 83-jähriges Opfer eines Trickdiebs verstirbt in Klinik

83-jähriges Opfer eines Trickdiebs verstirbt in Klinik

Eislingen / swp

Das Opfer eines Trickdiebs verstarb in der Klinik. Ein Unbekannter hatte dem 83-jährigen Mann Anfang Dezember in Eislingen in die Geldbörse gegriffen. Der Senior hatte sich zur Wehr gesetzt und war gestürzt.

Wie berichtet, beobachtete der Trickdieb sein Opfer vermutlich bereits, als dieses das Geld abhob. Später soll der Unbekannte dem Mann beim Friedhof-Süd in die Geldbörse gegriffen haben. Hier setzte sich der 83-Jährige zur Wehr und stürzte. Der Dieb flüchtete. Das Opfer blieb verletzt zurück. Der Senior starb Mitte Dezember in einer Klinik. Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen nun, ob der Tod Folge der Tat ist. Dazu hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt.

Suche nach dem Täter läuft

Die Ermittler sind nach wie vor auf der Suche nach dem Täter. Dieser soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, zwischen 170 und 175 cm groß und ein rundes Gesicht haben. Seine kurzen Haare seien dunkel oder dunkelblond. Bekleidet soll der Gesuchte mit einem dunklen Mantel und einer dunklen Hose gewesen sein. Der Täter habe hochdeutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Insgesamt sei er ordentlich gekleidet gewesen.

