Gingen 82-Jähriger stirbt an Unfallfolgen

Gingen / SWP

Ein 82-Jähriger ist am Samstag von seinem Trekking-Rad gestürzt. Am Sonntag erlag er seinen Verletzungen.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Samstag gegen 11 Uhr in der Ludwigstraße in Richtung Brunnenstraße gefahren. Unterwegs stürzte er mit seinem Trekking-Rad. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten ein Krankenhaus. Am Sonntag erlag er dort seinen Verletzungen.

Die Polizei hat erfahren, dass sich ein Hund in der Nähe des Radlers aufgehalten hatte. Nun prüft sie, ob das Tier etwas mit dem Sturz des 82-Jährigen zu tun hatte.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden, ☎ (07335) 96 260.