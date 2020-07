Das speziell für das Ortsjubiläum hergestellte Jubiläumsbier „775 Jahre Rechberghausen“ der Kaiser Brauerei aus Geislingen ist im Handel erhältlich – auch wenn das Festwochenende wegen Corona nicht stattfinden kann. Auch sind die Rückmeldungen der Rechberghäuser allesamt positiver Art. Der Geschäftsführer der Kaiserbrauerei, Christoph Kumpf, sorgte zudem noch für eine große Überraschung bei der symbolischen Übergabe des ersten Bierkastens an die Bürgermeisterin Claudia Dörner.

Mit jedem verkauften Kasten Bier sollen 0,50 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung in Rechberghausen gespendet werden, so. Laut dersoll aber erst über die Verteilung der Spenden entschieden werden, wenn der endgültige Spendenbetrag bekannt sei.