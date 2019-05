Ein Einbrecher hat am Montag ein gekipptes Fenster geöffnet und ist so in ein Haus in Bad Boll gelangt. Er war allerdings so laut, dass er den Bewohner weckte.

Einbrecher öffnet gekipptes Fenster in Bad Boll

Der Unbekannte war gegen 4.40 Uhr in der Straße Klinge. Er griff durch ein gekipptes Fenster und öffnete es. Er stieg ins Haus und verursachte so viel Lärm, dass er den 73-jährigen Bewohner weckte.

Der ältere Mann schrie und vertrieb auf diese Weise den Einbrecher.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Spezialisten der Polizei haben inzwischen Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeiposten in Bad Boll zu wenden, Telefon (07161) 93 810.