Einige Verstöße stellte die Polizei am Freitag bei Tuningkontrollen in Eislingen, Göppingen und Zell unter Aichelberg fest.

Einige Verstöße stellte die Polizei am Freitag bei Tuningkontrollen in Eislingen, Göppingen und Zell unter Aichelberg fest. Die Spezialisten überprüften insgesamt 70 Fahrzeuge, darunter 63 Autos und sieben Motorräder.

Autos tiefer gelegt und getunt

In Eislingen mussten bei sechs Kontrollen keine Fahrzeugbesitzer beanstandet werden. In Göppingen wiesen vier von zwölf Fahrzeugen Mängel auf. Bei einem Mini Cooper war der klappengesteuerte Auspuff zu laut. Ein weiteres Auto hatte unvorschriftsmäßige Rückleuchten und zwei Motorräder Spiegel, die nicht den Vorschriften entsprachen. In Zell unter Aichelberg war die Betriebserlaubnis gleich an sieben Fahrzeugen erloschen, meist wegen zu tiefem Fahrwerk. Teilweise streiften die Reifen bereits an den Radkästen.

Aus dem Verkehr gezogen wurde ein BMW. Der Fahrer hatte den Auspuff selbst hergestellt, auch das Auto war zu tief und hatte weitere technische Mängel. Die Polizei stellte an zwei anderen Autos auch Mängel an der Bremsleitung und an den Reifen fest. Die Verantwortlichen müssen nun mit Anzeigen und Bußgeldern rechnen.